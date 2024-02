Capannone a fuoco | ferito un operaio Si temono danni ambientali

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 febbraio 2024) Paura nella tarda serata di ieri, lunedì 26 febbraio, per l’incendio di unsituato in località San Gennaro, nella zona industriale di Spigno Saturnia, in provincia di Latina. Incendiodi imballaggi, intervengono Carabinieri e Vigili del– ilcorrieredellacitta.comLe fiamme avevano avvolto un magazzino di imballaggi di polistirolo. Un rogo che ha distrutto circa 300 mq della struttura facendo sollevare una grande nuvola di fumo nero, a causa del materiale che è andato bruciato, consistente soprattutto in derivati della lavorazione del petrolio. Il capoturno è rimastoNell’incidente è rimastoil capoturno che è stato ricoverato presso l’ospedale di Formia, Il Dono Svizzero. Quando ha visto l’incendio, l’uomo ha dato subito l’allarme a tutti gli altri operai presenti ...