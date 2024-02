Cani | gatti e animali esotici Un gruppo tutto al femminile per la cura e la prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Un teamalper laa 360° degli: non solo degli amici a quattro zampe, ma anche delle specie esotiche. Si allarga l’ambulatorio veterinario della dottoressa Anna Pecorari, da anni un punto di riferimento per la città, che ha la sua sede a Santa Maria Apparente in via Maroncelli. Sabato c’è stata l’inaugurazione. "La missione della mia attività è sempre stata quella di promuovere una convivenza felice tra pet e proprietario, con particolare attenzione alla– ha detto la dottoressa Anna Pecorari – La mia idea di veterinario è quella di un medico di fiducia, vecchio stile, che conosce la storia del paziente e se ne può occupare nella sua totalità. Il progetto di ingrandire la struttura nasce come volontà di migliorare il servizio alla comunità". Lo staff si ...