Campo base all’Idroscalo per 80 trattori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024)in presidio. In concomitanza con gli incontri previsti in questi giorni a Bruxelles, gli agricoltori in lotta contro le politiche dell’Unione europea sono tornati a protestare anche nel Milanese. Ieri mattina una rappresentanza del movimento Riscatto agricolo, con un’ottantina di mezzi, si è data appuntamento a Segrate, lungo la Rivoltana, dov’è stato allestito un. Da qui una delegazione di 5si è spinta in corso Magenta a Milano, dove ha sede la rappresentanza italiana della Commissione europea. Proprio le politiche agricole comunitarie sono finite nel mirino dei manifestanti, che le considerano penalizzanti e ne chiedono quindi la riscrittura. Ultimamente da Bruxelles sono arrivati alcuni segnali di apertura, ad esempio la possibilità di ottenere deroghe ...