Campionato Primavera 1 | classifica marcatori 23ª giornata Kamate on fire!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’Inter pareggia con il risultato di 1-1 contro il Milan e rimane al primo posto. Ad Issiakarisponde Francesco Camarda, tutto succede nel primo tempo. Di seguito lacompleta del1. VENTITREESIMA– L’Inter si ferma ma non del tutto. Pareggio per 1-1 nel derby contro il Milan, succede tutto nel primo tempo. Issiakasblocca la gara con una perla di sinistro a giro verso il secondo palo al minuto 3. Risponde al 35? Francesco Camarda con un’azione in solitaria di potenza indicibile al centro dell’area di rigore. Lacompleta.1 19 GOL – Ferraris Andrea (Monza). 18 GOL – ...