Campionato Juniores Brescia Insulti omofobi all’arbitro | 10 turni di stop

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Purtroppo glirazzisti o sessisti sono diventati una costante nei tornei dilettantistici, anche in quelli giovanili. Basta dare un’occhiata ai vari comunicati settimanali del giudice sportivo per rendersene conto. Pioggia di sanzioni in tutti i campionati, regionali e provinciali. Non è sfuggito nei giorni scorsi il duro provvedimento in particolare dopo la partita San Carlo Rezzato-Virtus Feralpi Lonato, valida per la sesta giornata di ritorno degli “Provinciali“ di(girone D). Mano pesante del giudice nei confronti del calciatore Nicola Antonelli della Virtus Feralpi Lonato "per condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, nonché per condotta discriminatoria di stampo omofobo nei confronti dello stesso direttore di gara. Sanzione determinata ai sensi dell’Art. 28 CGS". Va detto che anche la ...