Camionista muore schiacciato da tir in manovra nel piazzale Amadori | Gaetano investito da un collega

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 febbraio 2024) Gravissimo incidente sul lavoro in Abruzzo. È successo alladi Mosciano Sant’Angelo ieri sera dopo le 21.30. Un uomo di 66 anni è morto travolto da un Tir mentre era al lavoro. L’incidente è avvenuto neldello stabilimento e la vittima era originaria di Cesena. Secondo la ricostruzione dell’infortunio, mentre attraversava ill’uomo sarebbe statodal camion, che stava facendo. Alla guida c’era unautotrasportatore che non si sarebbe accorto di lui. Vittima e autista sono dipendenti della stessa ditta di autotrasporto. Sul posto anche carabinieri e il 118, allertati dal personale presente in azienda: al loro arrivo, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 66enne. Ancora poco chiara l’esatta dinamica ...