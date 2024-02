Camilla in pubblico senza Carlo | indossa per la prima volta le spille gemelle di Elisabetta II

(Di martedì 27 febbraio 2024) La reginaha rappresentato la royal family alla cerimonia commemorativa per il defunto re Costantino di Grecia. Assenti ree il principe William.

Camilla con Andrea e Sarah Ferguson: tutti i Windsor alla cerimonia per l’ex re di Grecia. Il giallo dell'assenza di William: La regina Camilla ha preso per la prima volta le redini della famiglia reale sulla scena mondiale. L'occasione è stata la cerimonia commemorativa per il re Costantino di ...ilgazzettino

Principe William cancella impegno pubblico all'ultimo minuto per «motivi personali». E Kensington Palace precisa: «Kate sta bene»: Il principe William ha cancellato la sua partecipazione a una cerimonia commemorativa per Costantino di Grecia (scomparso l'anno scorso) al castello di Windsor per «motivi ...ilmessaggero

Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: chiede conforto spirituale: Camilla da sola alla messa per Costantino di Grecia Carlo infatti ha sospeso ogni appuntamento pubblico e i suoi impegni inderogabili sono stati divisi tra Camilla e William. La Regina consorte in ...dilei