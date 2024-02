Hamsik : ”Calzona è un allenatore di grande professionalità, in Nazionale lo amano per il modo di lavoro suo e del suo staff” Marek Hamsik , ex capitano del ... (terzotemponapoli)

LIGA - Il presidente Tebas: "Ho la sensazione che Mbappè abbia già firmato con il Real Madrid": 27.02 11:36 - SERIE A - Calzona vede la prima vittoria con il Napoli: in quota poche speranze per un Sassuolo sempre più in crisi 27.02 11:23 - SERIE A - Inter-Atalanta, Inzaghi per continuare il 2024 ...napolimagazine

Sassuolo-Napoli: probabili formazioni e dove vederla: Il primo dei due match che chiuderanno definitivamente la 21esima giornata è Sassuolo-Napoli. Bigica all'esordio se la deve vedere con Calzona.calciostyle

SERIE A - Calzona vede la prima vittoria con il Napoli: in quota poche speranze per un Sassuolo sempre più in crisi: Tra i neroverdi l’uomo più atteso è Andrea Pinamonti, due reti nelle ultime tre, che vede una marcatura a 3,55. 27.02 11:36 - SERIE A - Calzona vede la prima vittoria con il Napoli: in quota poche ...napolimagazine