Calzona e un lavoro ‘alla Spalletti’ | ecco cosa ne pensano i calciatori

(Di martedì 27 febbraio 2024)riporta lo stile Spalletti al Napoli: rivoluzione tattica e sfide mentali. Emergono le reazioni dei giocatori azzurri. Il Napoli vive un’epoca di cambiamenti significativi sotto la guida del nuovo allenatore Francesco. Da pochi giorni nel capoluogo campano, l’ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti ha già mostrato una chiara volontà di improntare il suo stile di gioco, ispirato al 4-3-3 tanto amato dal predecessore Spalletti. Le innovazioni dinon si limitano solo al campo tattico, ma si estendono anche agli allenamenti, evidenziando una predilezione per il possesso palla e la riaggressione alta. Questa svolta ha catturato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma è presto per trarre giudizi definitivi su come influirà sul rendimento complessivo della squadra. La gestione del nuovo allenatore ...

Primo allenamento in azzurro per Francesco Calzona : da Castel Volturno le immagini della prima sessione guidata dall’ex vice di Sarri e Spalletti. L’arrivo di ... (spazionapoli)

Calzona lavora "alla Spalletti": da Castel Volturno filtra una frase dei calciatori: Francesco Calzona, nuovo allenatore del Napoli, è nel capoluogo campano da pochi giorni. Impossibile, al momento, dare dei giudizi definitivi sul mister. Il lavoro di un allenatore va analizzato nel ...areanapoli

I convocati di Calzona per Sassuolo: out Ngonge e Cajuste: Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Cagliari in programma domani alle 18. Gruppo al completo per l'allenatore azzurro, eccezion fatta per Cyril Ngonge che ha ...tuttonapoli

Sassuolo-Napoli, i convocati di mister Calzona: due assenti per gli azzurri: Francesco Calzona, tecnico del Napoli, ha diramato la lita dei giocatori convocati per la trasferta di Reggio Emilia.areanapoli