Calhanoglu si ferma | l’Inter detta i tempi | l’obiettivo è duplice ? CdS

(Di martedì 27 febbraio 2024)deve fare i conti anche con l’infortunio di Hakan. Il regista turco dovrà stare fuori per un risentimento muscolare. DUE OBIETTIVI ? Inzaghi lo aveva accennato dopo la vittoria di Lecce, ora arriva anche il responso medico: perlieve risentimento muscolare. Il turco, dunque, salterà certamente le partite contro Atalanta e Genoa.del, che deve fare i conti anche con i forfait di Thuram e Acerbi, è: tagliando a Bologna e titolarità contro l’Atletico Madrid nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League il prossimo 13 marzo al Wanda Metropolitano. Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo ...

Calhanoglu si ferma, l'Inter perde un pezzo importante: Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha subito un infortunio muscolare. Dopo la vittoria contro il Lecce, il giocatore turco ha accusato un problema muscolare che lo terrà fuori dal campo per ...informazione

Dall’infermeria. Si ferma anche Calhanoglu: ci sarà a Madrid: Nuovo allarme in infermeria per il Milan: dopo Thuram, fermo per un'elongazione, si ferma anche Calhanoglu per un problema muscolare alla coscia. Entrambi mirano al ritorno contro l'Atletico Madrid.ilgiorno

Nell'Inter si ferma Calhanoglu: quando tornano il turco e gli altri infortunati nerazzurri: Nell'Inter si ferma Calhanoglu: quando tornano il turco e gli altri infortunati nerazzurri In casa Inter si è fermato Hakan Calhanoglu. All'indomani della netta vittoria contro il Lecce, il lunedì ner ...informazione