Calenda apre a intese? Bella notizia | Schelin insiste sul campo largo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il giorno dopo le elezioni in Sardegna, il centrosinistrale danze per allargare il "". Scocca la sintilla trae Schlein

Ora Carlo Calenda apre al dialogo con Giuseppe Conte. E punta a entrare nel "campo largo" . "Alle Regionali correre da soli, pur con un progetto come è ... (today)

La disfatta di Soru contringe Azione a guardarsi attorno e a pensare ad alle anza anche contro i nemici grillini pur di non restare irrilevante: "Impossibile ... (ilgiornale)

Ora Calenda apre al "campo largo" (e anche al dialogo con Conte): Ora Carlo Calenda apre al dialogo con Giuseppe Conte. E punta a entrare nel "campo largo". "Alle Regionali correre da soli, pur con un progetto come è successo in Sardegna e in Lombardia con Letizia ...today

"Mai più soli alle elezioni". E ora Calenda apre ai grillini: per Carlo Calenda potrebbe essere terminata l'insofferenza nei confronti del Movimento 5 Stelle e del suo leader, Giuseppe Conte. Il leader di Azione, una volta fatti due conti, si arrende ...ilgiornale

“IN ABRUZZO NON SIAMO ALLEATI CON RENZI E Calenda”,: L’AQUILA – “In Abruzzo non siamo alleati con Renzi e Calenda. Sono forze civiche con candidati che si rifanno a loro.” A qualcuno in Abruzzo fischieranno le orecchie, ad ascoltare quanto affermato da ...abruzzoweb