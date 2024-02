Calciomercato Milan | Samuel Chukwueze l’acquisto più caro dell’estate che non rende Cosa farà Moncada?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 febbraio 2024)è statopiùdell’estate scorsa. Il suo rendimento non ha rispettato le attese.? Tra gli acquisti effettuati dalnell’estate 2023 colui che ha deluso di più in base alle aspettative iniziali è sicuramente. L’ex Villarreal è stato peraltropiù(20 milioni di euro + 8 di bonus) chiuso dal club rossonero l’estate scorsa. Il rendimento in campo del nigeriano però non è stato per nulla esaltante. Le aspettative su di lui erano alte e altre. Lo sa bene lo stessoche ha totalizzato 585 minuti in campo in 15 presenze con un solo assist confezionato e ...