Calciomercato Milan | futuro Theo Hernandez? Il Bayern Monaco fa sul serio…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 27 febbraio 2024), ildiè ancora da decidere: intanto ilè fortemente interessato… Ildi Stefano Pioli sta disputando una stagione di alti e bassi. Tra i tanti giocatori che stanno trascinando la formazione rossonera,è protagonista di una stagione clamorosa. Già 4 goal e 9 assist in questa stagione tra campionato, Coppa Italia, Champions ed Europa League. Il terzino sinistro si sta, quindi, confermando uno dei più forti d’Europa in quel ruolo. Tutto sembra andare a gonfie vele tra il numero 19 e il club di via Aldo Rossi. C’è solo una cosa che fa tremare i tifosi dele non poco. Sì, perché il contratto discadrà ...