Calciomercato Milan | a caccia del campione del domani

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 27 febbraio 2024) Prosegue la marcia in Serie A per i rossoneri che giovedì hanno scoperto il prossimo avversario negli ottavi di finale dell’Europa League (lo Sparta Praga) e domenica hanno affrontato il duro match contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in quello che a tutti gli effetti è un derby regionale. Il Diavolo non può certamente fermarsi a un singolo accoppiamento o analizzare troppo attentamente un solo risultato, perché ilgià chiama fortemente la società che dovrà costruire unimportante per costruire ildel futuro. L’obiettivo, ormai ben noto, è quello di pescare calciatori meno affermati, ma di talento, da affiancare ai giocatori più di spicco della rosa. In questo senso, infatti, gli uomini delle contrattazioni meneghine avrebbero individuato un ragazzo in Belgio davvero molto interessante. Con la speranza ...