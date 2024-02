Calciomercato Inter | scatta l’obbligo di riscatto per Frattesi

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 27 febbraio 2024), contro il Lecce ètodiper Davide, centrocampista in prestito dal Sassuolo Davideè ufficialmente a tutti gli effetti un giocatore dell'. Come riportato da Tuttomercatoweb, l'accordo tra i nerazzurri e il Sassuolo prevedevadidefinitivo al verificarsi di determinate condizioni dopo il 2 febbraio 2024. Al centrocampista bastava semplicemente scendere in campo con la maglia nerazzurra dopo questa data, ciò è successo nella sfida vinta contro il Lecce dopo il rientro dall'infortunio.