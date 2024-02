Calcio | malore per svedese Olsson | è in terapia intensiva

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (Adnkronos) - "Alla luce delle crescenti voci e congetture sul motivo dell'assenza di Kristoffernegli ultimi tempi, ci sentiamo obbligati a rendere pubblico questo annuncio. Il 28enne giocatore della nazionaleha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato e collegato ad un ventilatore". Lo rende noto il Midtjylland, club di Kristoffer, 28 anni, che è attaccato ad un respiratore in. "Kristofferè affetto da una malattia apparentemente acuta, legata al cervello, che non è dovuta ad autolesionismo di alcun tipo, né è la causa dovuta a fattori esterni. Un team dei massimi esperti medici danesi sta attualmente lavorando per fare una diagnosi e ...

