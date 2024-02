Calcio | L' Atalanta sfida l' Inter | Gasperini Hanno qualità ovunque

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Poche volte ho visto l'giocare con questa", dice il tecnico della Dea BERGAMO - Comunque vada, da domani la classifica sarà più veritiera, senza più asterischi. Un modo per capire meglio come valutare questa parte di stagione e per buttarsi a capofitto in un match complicato contro la