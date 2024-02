Calcio femminile. Accademia vola con le juniores. Le biancazzurre guidano il torneo

(Di martedì 27 febbraio 2024) La stagione dell’Spalpotrebbe trasformarsi in un trionfo. Dopo la conquista della Coppa Emilia Romagna, lestanno infatti comandando il campionato regionale di categoria in maniera autorevole. Nell’ultima giornata la squadra guidata da Orrù ha rifilato un poker al Riccione (terzo in classifica), dopo aver pareggiato col Modena che invece occupa la seconda posizione. Questo significa quindi che l’Spal ha già incrociato le principali avversarie, lasciando grande ottimismo in vista del finale di campionato. Ma non è tutto, perché lehanno la migliore difesa e il migliore attacco, oltre al capocannoniere (Lavinia Sartori con 21 reti) seguita da un’altra spallina (Alice Tassinati con 17 reti). È stato un lavoro eccezionale quello effettuato a partire da ...

