Calcio Eccellenza La Base è salva | il Meda sprofonda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Abbiamo festeggiato perché raggiungendo 39 punti siamo praticamente salvi. E dopo un derby molto sentito qui a Seveso è ancora più bello. Chi avrebbe mai detto a inizio stagione che ci saremmoti con 10 turni di anticipo?". È raggiante Marco Varaldi dopo il 3-0 con cui la suaha battuto ilgrazie alle reti nel primo tempo di Cannizzaro dal dischetto e nella ripresa di Medici e Galimberti coi bianconeri, sempre più in crisi, che hanno chiuso la gara in dieci per il rosso a Bianchi. Evidenti le differenze in campo, stati di forma agli antipodi; per i sevesini è la quarta volta con tre reti a segno nel girone di ritorno. E ora i playoff tornano a portata di mano. "Quando siamo arrivati a ridosso del quinto posto abbiamo sempre steccato. Magari ora che siamo più tranquilli, proviamo a fare uno step in più…" pone ...