CALCIO ECCELLENZA Exploit del Muggiò Il derby con la Leon un regalo a sorpresa

(Di martedì 27 febbraio 2024) Quindici minuti di apoteosi per il, quindici minuti di sbandamento per lae ilbrianzolo del girone B diassume contorni impronosticabili. Vince il3-1 con il gol di Bonacina e doppietta di Duguet tra il 6’ e il 21’ del primo tempo. Inutile il penalty trasformato da Bonseri nella ripresa per unache non segna su azione da un mese (e ha perso tre delle ultime quattro gare) nonostante l’incredibile potenziale offensivo a disposizione di mister Joelson. Per fortuna anche le altre non volano. La capolista Mapello pareggia, la Nuova Sondrio perde addirittura in casa, vince solo la Trevigliese ma i vimercatesi retrocedono al quinto posto. Serve di più per salire in D. Non arriva invece lo scossone a Giussano dopo l’esonero di Bertoni. Avella perde ...