Calcio | Brighton Guai per De Zerbi | 2-3 mesi di stop per Mitoma

(Di martedì 27 febbraio 2024) Infortunio alla schiena per l'esterno giapponese che, dunque, contro la Roma non ci sarà(INGHILTERRA) - Un "pericolo" in meno per la Roma Daniele De Rossi, un bel problema per Roberto Dee il suo. Il tecnico italiano, infatti, alla vigilia della sfida di FA Cup in casa del W

Roma-Brighton, entusiasmo alle stelle: già 30mila biglietti venduti!: Sale la febbre da Europa League a Roma. In vista del match contro il Brighton di Roberto De Zerbi, valido per l'andata degli ottavi della competizione, sono stati già venduti quasi 30 mila biglietti ...corrieredellosport

Milano stravince: il Ruggito dei Rossoneri supera il Napoli nello scontro al vertice: In uno spettacolo che ha tenuto i fan del Calcio con il fiato sospeso, Milan e Napoli si sono dati battaglia in quello che doveva essere lo scontro conclusivo per la supremazia in Serie A. San Siro ...sportpaper

Roma-Brighton, al via la fase di prelazione per gli abbonati ‘Coppe’: Gli abbonati Coppe per la stagione (non titolari di abbonamento Serie A) potranno esercitare il diritto di prevendita a un prezzo dedicato ...siamolaroma