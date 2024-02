Calcio | Bayern Eberl nuovo ds Xabi Alonso? Lo cercai tre anni fa

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) "Costruiremo una grande squadra, ma ora pensiamo a chiudere al meglio la stagione". MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) - IlMonaco riparte da Max. Non in panchina, ma nelle vesti di dirigente. L'ex difensore, infatti, è stato presentato comedirettore sportivo del club bavarese, come so