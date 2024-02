Calcio a 5 Serie B | C1 e C2 | risultati e marcatori delle gare tra il 23 e il 26 febbraio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 27 febbraio 2024) In B l’Audax perde lo scontro diretto contro il Grifoni. Lo Jesi batte il Montemarciano in C1 e resta a -3 dalla vetta. Nel girone A di C2 prosegue il duello Chiaravalle-Amici del Centrosportivo. Nel B, Polisportiva Victoria e Real Fabriano ipotecano i play-off. L’Aurora Treia vince il recupero contro la Nuova Ottrano VALLESINA, 272024 – Ildela 5 marchigiano è terminato e le nostre squadre continuano a combattere per il perseguimento degli obiettivi stagionali. InB, in particolare, l’Audax Sant’Angelo si inchina al Grifoni e torna al secondo posto, sorpassata proprio dai perugini. Prosegue, inoltre, la rincorsa salvezza del Cerreto d’Esi, che si toglie dall’ultimo posto e si porta a -2 dai play-out. In C1 lo Jesi vince il derby a Montemarciano e continua l’inseguimento alla ...