Cagliari-Napoli | il Giudice Sportivo non perdona il gesto dei tifosi | multa alle due società

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024)è un match dalla forte rivalità ed è arrivata la decisione delper i comportamenti delle tifoserie:te entrambe leè ormai andata in archivio. La squadra di Calzona, ora, è totalmente concentrata sulla prossima sfida che la attende. Domani, infatti, si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia il recupero del 21° turno di Serie A contro il Sassuolo. Gli azzurri sono chiamati ancora una volta a fare punti per tenere vivo il lumicino della speranza per l’Europa. Lo scorso turno di Serie A, però, si è esaurito solo nella giornata di ieri con la Roma che ha vinto ancora così come la Fiorentina. Nella giornata di oggi, dunque, sono arrivate le decisioni del...