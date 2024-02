Cade e si schianta contro una gru | grave un operaio di 24 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 febbraio 2024) Arezzo, 27 febbraio 2024 – Un altro incidente sul lavoro. Undi 24si è feritomente alle gambe dopo essere caduto da una piattaforma. Il giovane stava lavorando in una fabbrica che produce silos e che ha sede a Ponte a Poppi, in Casentino, provincia di Arezzo. Per cause in corso di accertamento sembra sia caduto da una piattaforma e abbia impattatouna gru gommata. Sulla dinamica esatta dell'incidente sono in corso gli accertamenti. Si è feritomente alle gambe ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale fiorentino di Careggi a bordo dell'elisoccorso Pegaso. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Bibbiena, i carabinieri e personale del PISLL Asl del Casentino.