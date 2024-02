Byd in Italia | Giorgia Meloni corteggia la Cina | il segreto dei prezzi bassi

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’è notoriamente alla ricerca di un secondo produttore d’auto da affiancare di fatto a Stellantis. Una rivoluzione per l’industria di settore del nostro Paese che, a conti fatti, passa per la. L’esecutivo ha infatti scelto di contattare Byd, guardando in maniera chiara al futuro e, dunque a un elettrico che sappia garantire differenti fasce di prezzo. Byd e Stellantis inIl governo diè impegnato in sforzi notevoli per riuscire ad attrarre sul nostro territorio un secondo produttore di automobili. Michael Shu, amministratore delegato di Byd Europe, ha spiegato a Blooomberg d’aver avviati dei contatti per discutere della questione. Un’operazione di questo livello dipende principalmente dalle vendite registrate. Un processo estremamente semplice da comprendere e, ...

