' Byd contattata dal governo italiano per produrre auto'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Byd è statadalcome parte degli sforzi del Paese per attrarre un secondo produttore dimobili oltre a Stellantis. "Abbiamo alcuni contatti per discuterne", ha detto Michael Shu, amministratore delegato di Byd Europe, in un'intervista a Bloomberg al Salone Internazionale dell'mobile di Ginevra. La necessità di un secondo stabilimento europeo "dipende dalle nostre vendite: ora stiamo facendo ottimi progressi", ha aggiunto Shu. Byd, che nel 2023 ha superato Tesla come più grande produttore di veicoli elettrici al mondo, ha confermato a dicembre i piani per costruire una fabbrica in Ungheria.