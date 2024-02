Btp Valore | stamani richieste già oltre 573 milioni

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 feb. (askanews) – Dopo il record di lunedì è partita la seconda giornata di collocamento della terza emissione dei Btp, il titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori. I contratti hanno già superato i 573di euro. Il collocamento termina venerdì primo marzo (salvo chiusura anticipata). Previsti tassi cedolari (trimestrali) minimi garantiti pari al 3,25% per i primi tre anni e al 4% per i successivi tre anni. Alla scadenza dei sei anni è previsto un premio finale extra pari allo 0,7% del capitale investito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

