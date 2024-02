BTp Valore | domanda supera 11 miliardi in due giorni Borse positive | Milano brinda con Campari

(Di martedì 27 febbraio 2024) Indici europei chiudono in rialzo dopo qualche incertezza. Ail titolo del beverage corre dopo i conti e la cedola in aumento. Contrastata Wall Street, delude la fiducia dei consumatori Usa. Bitcoin ai massimi da novembre 2021

Il Btp Valore chiude la seconda giornata di collocamento con sottoscrizioni per 4,61 miliardi di euro, che portano a 11,05 miliardi il totale raccolto dalla ... (quotidiano)

BTp Valore: in due giorni domanda supera 11 miliardi di euro: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 feb - Nei primi due giorni di collocamento la domanda per il nuovo BTp Valore ha superato gli 11 miliardi di euro. La richiesta da parte dei piccoli ...borsaitaliana

Usa, Vendita case nuove gennaio +1,5% a 661.000, peggio di stime: In gennaio il dato sulle vendite di case nuove negli Stati Uniti ha registrato ancora un rialzo, ma di molto inferiore a quello del mese precedente. Disattese le attese degli analisti. Il dipartimento ...idealista