Bruno Trento? Nulla è impossibile

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le occasioni per vederlo all’opera con la maglia che ne ha segnato la carriera si restringono sempre più, questoRezende lo sa e lo conferma, anche se il tempo del commiato e della commozione è ancora qualche metro più in là. "Sì, è stata la mia ultima partita di regular season al palaPanini – racconta l’asso brasiliano dopo la vittoria 3-1 su Catania che vuol dire playoff matematici – ma non pensavo molto a questo perché davanti a tutto c’era l’obiettivo di guadagnare il nostro posto nei playoff. Quando mi sono seduto in panchina alla fine però…". Però? "Eh, vengono i brividi. Per tutto quello che ho vissuto dentro al palazzetto. Ma mi sto godendo ogni momento, sono felice". Un passo indietro: cosa significa oggi questo ottavo posto? "Sicuramente non era quello che volevamo, ma il campionato è molto equilibrato, a livello di vittorie e di sconfitte ci ...