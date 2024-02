Brescia | minacce alla moglie | applicato il primo braccialetto anti stalking

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024), 27 febbraio 2024 – Minacciava e perseguitava la ex: ora l’uomo dovrà indossare ilelettronico, collegatocentrale operativa delle forze dell'ordine. Si tratta della prima esecuzione di una misura cautelare di questo tipo da parte della Polizia locale di, a seguito di un’indagine della Procura partita ddenuncia della donna. Ciò è stato possibile grazie all'articolo 12 del Ddl 923/2023, il cosiddetto decreto Roccella, che ha introdotto il rafforzamento delle misure cautelari per reati di violenza di genere estendendo l'utilizzo delelettronico anche per questa tipologia di reati. L'indagine è stata avviata a seguito della denuncia della donna che, temendo per la ...