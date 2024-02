Brera | il ricordo commovente di Giovanni Raboni e i bar tutti chiusi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Cucchi Siamo in zona, via Formentini, per un incontro sulla figura di un grande autore,, maestro della poesia del Novecento, ma anche importante figura di critico e traduttore. Milanesissimo, ci ha purtroppo lasciato nel 2004, e in settembre saranno dunque già vent’anni… Per tornare alla sua inconfondibile voce, giunge un gruppo di poeti per leggerne i testi. È una giornata inclemente, di pioggia fitta, e io temo che la cosa scoraggi il possibile pubblico. E invece la sala si riempie, con appassionati, persone che gli sono state vicine, poeti che sempre più ne ammirano l’opera, da Le case della Vetra, del 1966, fino a libri più recenti, come Barlumi di storia del 2002. Ne sono non poco contento e commosso equella sera del 1970 in cui l’avevo conosciuto, in via Fiori Chiari (proprio ...