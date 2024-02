Brembo | il partner ideale per sistemi frenanti nella Formula 1

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’eredità di eccellenza di1 è il risultato di decenni di impegno, passione e dedizione alla perfezione tecnica Il mondo della1 si prepara per un’altra entusiasmante stagione, e uno degli elementi chiave che contribuiscono al successo delle monoposto è l’affidabilità dei. In questo contesto,consolida la sua posizione di leadership nel fornire soluzioni avanzate e personalizzate per le scuderie di1. Da oltre cinquant’anni,ha rivestito un ruolo fondamentale nel mondo delle corse automobilistiche, contribuendo alla vittoria di oltre 500 gran premi con i propri. Fondata nel 1975, l’azienda italiana ha dimostrato una ...