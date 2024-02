Bradley Cooper parla di Maestro | «È l’istinto che mi dice se devo raccontare una storia»

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di martedì 27 febbraio 2024) I momenti di ispirazione casuale (metti una sera allo Chateau Marmont di Los Angeles con Clint Eastwood) e i prossimi progetti (per esempio un certo ruolo iconico di Steve McQueen). Il rapporto con New York e la passione per la musica. In attesa della notte degli Oscar, e di scoprire se il suoandrà oltre le nomination, la star ripercorre le sue esperienze da regista