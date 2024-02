Boxe | presentato il Preolimpico di Busto Arsizio | in palio 49 pass per Parigi 2024 D’Ambrosi | “Torneo eccezionale”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) I riflettori dellasono puntati su, in vista delmondiale di qualificazione olimpica di pugilato, in programma nella località lombarda dal 3 all’11 marzo, con in49olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini, in 13 categorie di peso). “Questo è un– le parole del presidente della Fpi Flavioa margine della presentazione -, con tantissima partecipazione. Il primo traguardo era dimostrare quale impatto potesse avere unsimile sul territorio. Devo ringraziare il Coni, il dipartimento dello Sport nella persona del ministro Abodi, la città die la Regione Lombardia, ci hanno dato una grossa mano insieme al ...