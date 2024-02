Boxe | i convocati dell’Italia per il preolimpico di Busto Arsizio | Serra guida gli azzurri

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Il torneodisu base europea andrà in scena alla E-Work Arena di(in provincia di Varese) da domenica 3 a lunedì 11 marzo. In terra italiana si assegneranno dunque 49 pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: 21 tra le donne e 28 tra gli uomini in tredici categorie di peso (7 maschili e 6 femminili). Si preannuncia la partecipazione di 668 atleti provenienti da 114 Paesi. L’Italia sarà presente all’appuntamento con nove atleti (quattro donne e cinque uomini). Glipiù quotati per staccare il biglietto sono Federico(51 kg, avrebbe già meritato il tagliando in occasione dei Giochi Europei, dove venne sportivamente derubato) e Sirine Charaabi (54 kg). Attenzione anche al promettente Gianluigi Malanga (63,5 kg), senza sottovalutare Alessia Mesiano ...