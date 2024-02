Bovolenta Sara Buratin uccisa da Alberto Pittarello | l’uomo trovato morto a Ca’ Molin

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 febbraio 2024) Efferato delitto nel Padovano., 40 anni, è stata trovata senza vita asarebbe stataa coltellate. A fare la macabra scoperta è stata la madre nel cortile della sua abitazione in viale Italia.lascia una figlia di 15 anni. I Carabinieri si sono messi alla ricerca del marito, 39 anni.è stato. La sua auto è finita in acqua a Ca’. Difficoltose le operazioni per recuperare la vettura e il corpo di. Sul probabile omicidio-suicidio indagano i Carabinieri del Nucleo ...