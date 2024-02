Botte e morsi di topo sul corpo | vittime della mamma due fratellini a 6 e a 8 anni Uno rischia la vista

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 27 febbraio 2024) Terribili violenze, segni di sigarette spente suldei topi, segni di incuria e forte stato di malnutrizione e disidratazione. Questo è quello che hanno subito due bimbi di 6 e 8da parteloro madre che ha praticamente abbandonato i primi due figli per dedicarsi esclusivamente agli altri due bambini, avuti dal secondo compagno. Maltrattamenti in famiglia" questa è l'accusa da cui J.H. dovrà difendersi in aula, visto che il sostituto procuratore Antonio Verdi ha già firmato il decreto di giudizio immediato nei confrontidonna. Il compagno, Eros Hadzovic, è invece ricercato. L'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce dopo essersi tuffato in un fiume, quando era già lontano da Roma.