Borsa | Milano ritocca i massimi con Saipem | Stm e Campari

(Di martedì 27 febbraio 2024) Seduta positiva per Piazza Affari, che chiude in rialzo dello 0,46% edal 2008, con il Ftse che si attesta a 32.706 punti. A sostenere il listino sono state(+4,3%), Stm (+4,1%) e(+2,9%), premiata in scia ai conti del trimestre. Bene anche il lusso con Cucinelli e Moncler (+1,6% entrambe), l'energia e le utilities con Erg (+2,2%), Enel (+1,1%), Italgas (+1%) ed Eni (+0,9%), in una seduta positiva per il prezzo del petrolio e del gas. In luce Poste (+1,4%) e Ferrari (+1,25%) mentre dall'altra parte del listino arrivano le prese di beneficio su Leonardo (-2,3%) e sulle banche, con in testa Banco Bpm (-1,6%) e Bper (-1,3%). Deboli Recordati (-1,3%), Banca Generali (-1,2%), Generali (-1%) e Mediobanca (-0,8%). Fuori dal Ftse Mib in luce Fiera(+6,8%), promossa dagli ...

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, che ritocca i massimi dal 2008. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,46% a 32.706 punti. (quotidiano)

Chiusura in rialzo per Piazza Affari, che ritocca i massimi dal 2008. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,46% a 32.706 punti. (quotidiano)

Europa in positivo, calma Wall Street: Trattano poi in positivo lo Psi di Lisbona a +0,47%, il Ftse Mib di Milano a +0,45%, il Cac 40 di Parigi a +0,28% e il Bel 20 di Bruxelles a +0,17%. A Piazza Affari, spinge in rialzo Campari dopo le ...milanofinanza

Borsa chiusura 27 febbraio: mercati in stand-by con banche in flessione ma il Btp Valore fa ancora il pieno: Borsa: Europa apre a passo lento, a Milano (+0,2%) svetta St (+1,4%) Si spegne subito rally Prysmian (+0,5%) dopo commessa in Uk (Il Sole 24 Ore Radiocor… Leggi ...informazione

Borsa: chiude al rialzo mentre vola bitcoin, Milano (+0,46%) brinda con Campari: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 27 feb - Colpo di reni finale per le Borse europee, che chiudono in territorio positivo una seduta iniziata con lentezza. Il Ftse Mib di Milano termina a +0,46 ...ilsole24ore