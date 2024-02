Borsa: l'Europa chiude poco mossa, bene Francoforte (+0,76%): Chiusura poco mossa per le principali Borse europee, che acquistano un po' di convinzione sul finale di seduta. Francoforte ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,76%, Parigi è salita ...ansa

Europa in positivo, calma Wall Street: Oltremanica, la Borsa di Londra non ingrana e orbita intorno alla pari ... così come il gas naturale sul TTF Amsterdam che si risolleva a 24,37 euro/mwh. Per la giornata sull’EtfPlus, medaglia d’oro ...milanofinanza

Borsa 27 febbraio ultime notizie: occhio ai dati Usa su fiducia e inflazione, raddoppia l’export cinese: Anche il vecchio Continente guarda con grande interesse alle mosse della Fed. L’Europa sembra ormai pronta per il tanto sospirato taglio dei tassi a fronte di una situazione complicata. Si fa sentire ...firstonline.info