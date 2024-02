Borsa | l' Europa cauta dopo l' avvio incerto di Wall Street

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le Borse europee restano cautel'di, i cui indici oscillano attorno alla paritàle prime contrattazioni. Francoforte sale dello 0,5%, Parigi e Milano dello 0,2% mentre Londra arretra dello 0,1%. Piatti anche i titoli di Stato, con lo spread Btp-Bund invariato a 144 punti base e il rendimento del decennale italiano stabile al 3,88%. Gli investitori sono in attesa di alcuni dati macro importanti per immaginare la traiettoria dei tassi, come il deflatore Pce, l'indicatore dei prezzi preferito dalla Fed giovedì, e l'inflazione preliminare dell'Eurozona a febbraio. A Piazza Affari svetta Campari (+4,6%), in scia ai risultati 2023, davanti a Saipem (+4%), Erg (+2%) e Stm (+1,9%). Bene le utilities mentre soffrono le banche e il risparmio gestito: Banca ...

OPPO svela piani per il 2024 in Europa e presenta le ultime innovazioni AI al MWC: “L'Europa è sempre stata fondamentale per noi ... startup francese concorrente di OpenAI 26 FEB Reddit in Borsa, per gli utenti è "l'inizio della fine" 26 FEB Hardware Upgrade riparte da zero su ...hwupgrade

Terracina, rubano una carta di credito e prelevano 600euro: arrestate mamma e figlia: All’interno della Borsa oltre ad effetti personali, vi erano euro 100,00 in contanti, varie carte di credito, documenti di riconoscimento e vari buoni regalo per un importo di euro 700,00 circa. La ...ilfaroonline

Borsa 27 febbraio ultime notizie: occhio ai dati Usa su fiducia e inflazione, raddoppia l’export cinese: Anche il vecchio Continente guarda con grande interesse alle mosse della Fed. L’Europa sembra ormai pronta per il tanto sospirato taglio dei tassi a fronte di una situazione complicata. Si fa sentire ...firstonline.info