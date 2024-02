Borsa | Asia in rialzo con Tokyo piatta | l' Europa attesa in calo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Borse die Pacifico in generalementre rallenta per il terzo mese consecutivo l'inflazione in Giappone ma è leggermente sopra le stime degli analisti.chiude così(Nikkei +0,01%) . Più decise Hong Kong (+0,84%), Shanghai (+1,29%) e soprattutto Shenzhen (+2,35%).per Seul (-0,83%). Poco mossa Sydney (+0,13%). I future tanto sull', quanto su Wall Street sono in negativo. Sul fronte macro, la lente è sulla fiducia dei consumatori di Francia, Germania (a -29 punti a marzo, in linea con le stime) ma anche degli Usa. Dagli Stati Uniti sono attesi anche gli ordini di beni durevoli e di merci e il dato sui prezzi delle case.

