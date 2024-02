Boom del made in Italy in Kazakistan | 90 marchi in vetrina alla fiera di Almaty Buyer da tutta l’Asia centrale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilinprotagonista ad Est. Ai nastri di partenza La Moda Italiana@che vedrà il meglio delle sue produzioni in rassegna dal 28 febbraio all’ 1 marzo 2024 nella kermesse kazaka. La manifestazione, cui si attendono oltre 300 visitatori qualificati, è organizzata da Assocalzaturifici in collaborazione con Ente Moda Italia e Ice Agenzia e promossa dalle altre associazioni aderenti a Confindustria Moda, Assopellettieri e Associazione Italiana Pellicceria e con la partecipazione di SMI Sistema Moda Italia. Per iprovenienti dall’area asiatica(Uzbekistan, Kirghizistan, Tajikistan.), un’occasione imperdibile di vedere presso il centro fieristico Dom Priemov, le collezioni di oltre 90 brand prestigiosi. Come evidenzia Giovanna Ceolini, presidente di ...