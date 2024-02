Bonus psicologo | a marzo si apre piattaforma per richieste ma ‘risorse ancora inadeguate’

Salute mentale, Malavasi (Pd): garntire benessere bio-psico-fisico a tutti i cittadini: Roma, 27 feb - "Quello del benessere psicologico è un tema molto sentito, anche molto attuale, su cui la pandemia da Covid 19 ci ha fatto molto riflettere: la scelta fatta dal precedente governo di st ...9colonne

Salute mentale, Murelli (Lega): fondamentale per benessere persona, ora risorse per territorio: Roma, 27 feb - "Quello del benessere psicologico è un tema molto importante, che la pandemia ci ha evidenziato: non solo per lo stress da lavoro del personale sanitario, non solo per il supporto dei g ...9colonne

Fedez agli studenti: “Non è colpa dei giovani se stanno incollati al telefono, nessuno offre loro un’alternativa”: So che sembrerò retorico”, ha concluso. L’appello di Fedez sul Bonus psicologo Lo scorso 29 ottobre, il rapper e imprenditore Fedez, intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul canale Nove, ha ...tecnicadellascuola