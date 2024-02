Bonus psicologo | a marzo si apre piattaforma per richieste ma ‘risorse ancora inadeguate’

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pubblicato il 27 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Per rendere concreta – e fruibile – la figura dellodi famiglia su tutto il territorio nazionale "è sicuramente importante avere buona legge ma serve anche di un finanziamento giusto". Così all'Adnkronos Salute David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell''Ordine degli psicologi (Cnop), a margine della presentazione del suo libro 'La psiche tra salute e malattia. Evidenze ed epidemiologia', al centro di un incontro oggi al Senato. "Tutti i cittadini credo si aspettino che la normativa a riguardo venga anche supportata da adeguate risorse economiche" spiega Lazzari. Sull'istituzione dellodi famiglia, come professionista che integra l'attuale assistenza territoriale, "esiste un testo unificato messo a punto dalla Commissione Affari sociali della Camera. E noi speriamo che il ...

