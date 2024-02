Bonus Badanti fino a 3mila euro | in arrivo ad aprile per anziani over 80

(Di martedì 27 febbraio 2024) Spunta unper chi assume un badante di persone anziane80. La novità nel Decreto PNRR approvato dal Consiglio dei ministri il 26 febbraio 2024. Non tutti possono chiederlo, ma solo chi ha un Isee basso e se assume o regolarizza un collaboratore di una persona anziana80 non autosufficiente. Verrà erogato sottoforma di sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, al pari delper mamme lavoratrici. Sarà una decontribuzione totaleal 2025, che spetta solo in caso la persona anziana non autosufficiente sia80 e già titolare di indennità di ...

