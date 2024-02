Bonan | «Colpito dall’Inter in Champions League! Vinto da difficoltà»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 27 febbraio 2024) L’Inter ha1-0 l’andata degli ottavi diLeague contro l’Atlético Madrid e fra quindici giorni dovrà difendere il prezioso gol di Arnautovic., su Sky Sport, valuta come dovrà essere il match di ritorno. QUALIFICAZIONE DA CONQUISTARE – Alessandrosi proietta a quello che succederà fra quindici giorni al Civitas Metropolitano: «All’andata ho visto l’Inter a San Siro e sono rimastodalla solidità. Una partita abbastanza difficile, dove forse l’Atlético Madrid non ha fatto la sua miglior prestazione. Però è proprio nelladi superare una squadra che si difende bene: abbiamo detto della nuova versione di Diego Pablo Simeone, ma non abbiamo visto grandi cose da questo punto di vista. A Madrid si giocherà di sicuro una partita ...