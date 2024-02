Bomba d'acqua su Roma, temporale e allerta vento fino a burrasca sulla Capitale: ecco dove (e quanto durerà): Bomba d'acqua su Roma oggi, martedì 27 febbraio 2024. Il maltempo si è abbattuto sulla Capitale, con forti temporali e venti fino a burrasca. La pioggia è caduta copiosa su tutta la città e l'allerta ...ilmessaggero

Rischio esondazione per maltempo, sospesa circolazione dei treni fra Vicenza e Padova: martedì 27 febbraio, sulla linea ferroviaria Milano-Venezia, tra le stazioni di Vicenza e Padova, per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona, e che hanno provocato il rischio di ...tribunatreviso.gelocal

Dreame L10s Ultra torna al prezzo del Black Friday: a soli 699€, è l'aspirapolvere robot più richiesto: La base contiene un serbatoio per l'acqua da 2,5 litri, sufficienti per appartamenti sino ... sviluppatori lamentano 'odore di morte' intorno ad Apple Arcade Very Mobile: offerta Bomba a 5,99€ (con 1 ...smarthome.hwupgrade