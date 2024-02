Bollette luce | cosa succede con il mercato libero e quando scatta | la guida

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Roma, 27 febbraio 2024 – Il rischio da scongiurare è quello di muoversi al buio. Perché se è vero che le forniture di energia elettrica continueranno regolarmente a essere erogate a tutte le utenze, resta il fatto che il primo luglio 2024 terminerà iltutelato dell’energia elettrica ed entro tale data 4,5 milioni di utenti domestici (che non rientrano nella categoria vulnerabile) dovranno decidere come reagire al nuovo scenario. Senza farsi cogliere di sorpresa. Due opzioni I clienti che sono intestatari dicon condizioni contrattuali definite dall'autorità regolatoria Arera, si troveranno quindi di fronte a un bivio: scegliere di passare al, cercando un fornitore tra le centinaia di aziende che operano nel settore, oppure non scegliere e passare così automaticamente a un sistema ...