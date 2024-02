Bocce Paolo Pavarini dominatore a Traversetolo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Vittoria reggiana a. Il Trofeo "Ricordando i soci", gara regionale individuale di categoria B-C, va infatti a(Mamma Mia), che dopo aver regolato in semifinale Vilder Barani (Novellarese) ha avuto la meglio nella sfida decisiva sul lombardo Pasquale Fattoruso (Sondrio Sportiva); fuori ai quarti, invece, Patrick Mattioli (Cavriaghese), sconfitto dal già citato Barani. A Campegine, invece, è la giovane Laura Picchio ad aggiudicarsi il "Pallino d’Oro", gara nazionale individuale riservata alle categorie A-B-C andata in scena alla bocciofila Arci Tricolore sotto la direzione del reggiano Sandro Serafini: l’atleta della Spello Perugia ha superato in finale Barbara Mattioni (Metaurense), mentre a completare il podio sono Eleonora Ceriani (Possaccio) e Barbara Dalla (Sammartinese), con quest’ultima che si è ...

Gurgone festeggia, De Paoli riflette: "Ora ricucire per andare avanti": L’assessore Matteo Cavalieri: "Grande risultato di affluenza in tempi di astensionismo. Via ai tavoli programmatici".ilrestodelcarlino

Bocce provinciali C: vince Mosconi: Il portacolori della canottieri Baldesio (ex arbitro) eliminava nei quarti Gianfranco Bonetti (12-6) ed in semifinale lo stradivariano Paolo Longo per 12-7. Approdava in finale anche Luca Pedrini. Il ...laprovinciacr

Europa, Paolo Gentiloni: il NextGenerationEU spingerà il pil europeo dell’1,4% nel 2026: Non solo nel 2022 il pil europeo è «stato superiore dello 0,4% rispetto a quello che si sarebbe avuto in assenza del programma di spesa», ha spiegato il commissario per gli Affari Economici, Paolo ...milanofinanza